Канцлер ФРГ пообещал ужесточить санкции, если Путин и Зеленский не встретятся

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц пригрозил ужесточением санкций против РФ, если встреча российского лидера Владимира Путина и Владимира Зеленского не состоится в ближайшее время.

"На этот случай Евросоюз разрабатывает дальнейшие санкции", - приводит его слова РИА Новости.

Мерц сообщил, что ожидает проведение переговоров в течение двух недель.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам о возможных последствиях для Москвы в случае, если встреча президента РФ Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского не состоится. По его словам, сроки возможной встречи Путина и Зеленского зависят от них самих. Трамп допустил свой отказ от участия в таких контактах и заявил, что не знает, будет ли встреча.