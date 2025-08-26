Главу киноклуба "Ельцин-центра" будут судить за дискредитацию ВС РФ

В Екатеринбурге против главы киноклуба "Ельцин-центра" Вячеслава Шмырова возбудили дело по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, материалы по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ уже переданы в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. Дело будет рассмотрено 3 сентября.

Ранее суд в Екатеринбурге назначил заместителю исполнительного директора "Ельцин-центра" Людмиле Телень штраф в 45 тысяч рублей по административной статье о дискредитации ВС РФ.