В Венгрии объяснили, почему не лишают Украину электроэнергии

Венгрия может лишить Украину значительной части электроэнергии – импорт оценивается в 40%, но не делает этого. Власти этой европейской страны полагают, что живущие на Украине дети не должны отвечать за политику руководства страны.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто считает, что страна "не желает ничего плохого украинскому народу". Этим отличается от украинских властей с их "чрезвычайно низким моральным уровнем".

Венгерский политик посоветовал украинским властям "в следующий раз, когда они будут принимать решение о бомбардировке нефтепровода "Дружба"", помнить о том, что Венгрия "прекращением поставок электроэнергии может создать для Украины такие трудности", которые стали бы катастрофичны, пишет РИА Новости.