Только 28% приезжающих в Россию мигрантов планируют работать

Только 28% находящихся и приезжающих в Россию мигрантов планируют работать. Об этом заявил лидер СРЗП Сергей Миронов на пресс-конференции, посвященной проблемам нелегальной миграции и этнической организованной преступности.

"Вопрос: зачем едут остальные? При этом 26% мигрантов готовы защищать свои ценности с оружием в руках на территории России", - сказал он.

На прошлой неделе Миронов призвал ввести в отношении мигрантов принцип "трех П": приехал – поработал – попрощался. Нельзя разрешать привозить в Россию родню, давать льготы, гражданство и т.п. Также следует отменить безвизовый режим со странами Средней Азии.

Показательный факт: в Ханты-Мансийском АО самое популярное имя новорожденных уже три года - это Мухаммад. А весной этого года оно вышло на первое место в Астраханской области. Это вынуждает всерьез задуматься о бесконтрольной миграции, считает депутат.