Захарова: МИД РФ с первого дня делал все для спасения альпинистки Наговициной

МИД РФ и посольство России в Киргизии с первого дня делали все возможное для активизации усилий по спасению россиянки Натальи Наговициной, застрявшей на пике Победы, заявила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.

"Дипломаты в том числе были в контакте с родственниками", - приводит ее слова ТАСС.

Ранее сын Наговицыной Михаил обратился к Генпрокурору России, МИДу и Следственному комитету с просьбой помочь спасти его мать - организовать съемку с дронов и по результатам возобновить спасательную операцию. Он утверждает, что она жива. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил обеспечить необходимое взаимодействие СКР с МЧС, чтобы оказать содействие в спасении Натальи Наговициной.

Накануне из-за неблагоприятных погодных условий из базового лагеря у подножия вершины группы спасателей не смогли запустить дрон, чтобы проверить состояние Наговицыной, которая находится на высоте около 7000 метров со сломанной ногой.