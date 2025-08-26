В Салехарде сошло со свай здание больницы

В Салехарде здание больницы водников, расположенное по улице Свердлова, сошло со свай. Информацию Накануне.RU подтвердили в окружном депздраве.

Инцидент произошел рано утром около 07.40. Прием пациентов в больнице был остановлен. Медицинские услуги предоставляют в стационаре больницы по адресу: Мира, 11а.

По данным пресс-службы администрации города, предварительно известно, что причиной инцидента стало состояние свай под зданием. Оно было построено в 1976 году. Соседним домам ничего не угрожает.

Точные причины происшествия установит проверка. По данным КП, на момент происшествия внутри находился только персонал - 10-12 человек, которые оперативно выбежали на улицу. Именно поэтому обошлось без людских травм.

Сейчас "съехавшее" здание отключили от водоснабжения и электричества, доступ в него строго ограничен. Решается вопрос о переносе кабинетов и оборудования в другое помещение.