Мощнейшая песчаная буря накрыла штат Аризона

Мощнейшая песчаная буря накрыла столицу американского штата Аризона Финикс. Парализована работа местного аэропорта – одного из самых загруженных в США. Задержаны более сотни рейсов, повреждены крыша и здания аэропортовых терминалов.

Сообщается, что повреждения есть и в самом городе. Без электричества из-за бури остались более 40 тыс. человек.

Между тем, в соседнем штате Невада песчаная буря чуть не сорвала знаменитый фестиваль Burning Man, который проводится в пустыне Блэк Рок. Сообщается о нескольких пострадавших. Также ветер снес палатки участников фестиваля.