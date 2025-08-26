СМИ: Врио замгубернатора Курской области Базарова этапировали в Москву

Врио заместителя губернатора Курской области Владимира Базарова этапировали в Москву. В столице с ним продолжатся следственные действия, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

О задержании Базарова стало известно 25 августа. Предварительно, оно связано со строительством оборонительных сооружений в Белгородской области, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Базаров пришел на работу в Курскую область в феврале 2025 года. До назначения в Курскую область он занимался в течение пяти последних лет строительством и транспортом на аналогичном посту в Белгородской области.

По данным ТАСС, в отношении Базарова и его подельников расследуется четыре уголовных дела, в том числе о получении взятки. Один из эпизодов связан с завышением стоимости и занижением технических характеристик тетраэдров - так называемых зубов дракона.

По делу уже арестованы бывший начальник управления капитального строительства Белгородской области Алексей Сошников, его заместители Андрей Решетько и Лариса Стрелецкая, а также замминистра строительства Белгородской области Владимир Губарев. Им вменяется растрата и хищение более чем 251 млн рублей.