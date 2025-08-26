Житель Забайкалья осуждён за участие в краже драгметаллов на 425 миллионов

В Забайкальском крае осуждён вор, укравший в составе банды драгоценные металлы. Сумма ущерба составила 425 млн руб.

В 2022 г. злоумышленник перевозил золото и серебро по России для дальнейшего незаконного вывоза за границу. Стоимость незаконно перемещенных драгоценных металлов превысила 425 млн рублей.

Приговор суда – пять лет десять месяцев колонии строгого режима со штрафом в 1 млн руб. и ограничением свободы на полтора года, сообщает Генеральная прокуратура России.