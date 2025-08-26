Глава СКР Бастрыкин поручил помочь с эвакуацией российской альпинистки с пика Победы

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил обеспечить необходимое взаимодействие СКР с МЧС, чтобы оказать содействие в спасении Натальи Наговициной с пика Победы в Киргизии, передает РБК.

Таким образом, пока Бастрыкин стал единственным высокопоставленным представителем России, отреагировавшим на трагическую ситуацию с россиянкой. МИД РФ и другие ведомства ранее даже не комментировали развернувшуюся на пике Победы драму, за которой наблюдают альпинисты всех стран бывшего Союза.

Ранее сын Наговицыной Михаил обратился к Генпрокурору России, МИДу и Следственному комитету с просьбой помочь спасти его мать - организовать съемку с дронов и по результатам возобновить спасательную операцию. Он утверждает, что она жива.

Спасатели в Киргизии, а также профессиональные альпинисты, которые еще не уехали из Тянь-Шаня в связи с окончанием сезона восхождений, пока не решаются отправиться на пик Победы из-за резкого ухудшения погоды.