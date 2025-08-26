СМИ: Пропавший пловец Свечников мог выбраться на берег и выбросить чип

Российский пловец Николай Свечников, который пропал в ходе заплыва через пролив Босфор, мог выбраться на другой берег и выбросить браслет с чипом, пишет турецкая газета Hürriyet.

Перед соревнованием всем пловцам надели браслет с чипом, который не оборудован системой навигации GPS. Таким образом, установить, где в Босфоре находится российский пловец, невозможно.

Газета уточняет, что чип лишь фиксирует момент, когда пловец вошел в воду и вышел из нее. "Рассматриваются два возможных варианта: Свечников или утонул, или же после старта вышел на берег, а чип выбросил в море", - пишет издание.

По данным российских дипломатов, Свечников пропал 24 августа во время ежегодного межконтинентального заплыва на дистанцию 6,5 км через пролив Босфор. Кандидат в мастера спорта из Москвы стартовал в числе других пловцов, но затем пропал и так и не финишировал. Генконсульство направило официальный запрос в компетентные органы и находится в контакте с турецкими властями на предмет получения информации по указанной ситуации, сообщили ранее в диппредставительстве.

По данным губернаторства Стамбула, местные правоохранительные органы проводят расследование по факту пропажи российского пловца. По информации властей города, представители береговой охраны, проводящие поисково-спасательные работы в районе трассы и по всему проливу Босфор, пока не обнаружили никаких следов пропавшего спортсмена.