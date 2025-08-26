Генпрокурор Краснов сдал на пятерку экзамен на должность председателя Верховного суда

Генпрокурор России сдал квалификационный экзамен на должность председателя Верховного суда РФ на "пять", хотя у него было право не проходить это испытание – буквально несколько дней назад президент России присвоил Краснову звание "Заслуженный юрист", для обладателей такого статуса экзамен не обязателен, пишет "Коммерсант" со ссылкой на осведомленные источники. По их данным, Краснов, подавший ранее заявление на вакансию председателя, все равно явился на экзамен в минувший понедельник.

Кресло председателя Верховного суда России оказалось вакантным в июле этого года – после смерти 71-летней Ирины Подносовой. Она была назначена председателем ВС РФ в апреле 2024 года после того, как прежний председатель Вячеслав Лебедев скончался (в феврале 2024 года). Пока врио руководителя суда является глава Судебной коллегии по экономическим спорам, 58-летний Юрий Иваненко.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что подать заявление на эту вакансию может председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Бастрыкину 71 год, Краснову – 49.