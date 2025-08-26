26 Августа 2025
Фото: Накануне.ru

Россия и США могут возобновить кооперацию в авиационной сфере - Мантуров

Россия и США могут возобновить кооперацию в авиационной сфере, но о возможном формате говорить пока рано, заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров.

"Наверное, не исключается и возобновление сотрудничества в авиации. Но в какой части и в каких форматах - об этом пока говорить еще рано", - цитирует министра ТАСС.

Для России важным было бы восстановление поставок авиационного титана в США. После введения санкций в 2022 году от российского титана отказались основные его потребители – американские и европейские авиаконцерны, в первую очередь – Boeing и Airbus.

У Boeing даже есть совместное предприятие с российским поставщиком титана – "ВСМПО-Ависма", но сейчас его работа заморожена.

Титановое производство "Ростеха" ("ВСМПО-Ависма", Свердловская область) "загружено не совсем полностью". Так описал ситуацию на предприятии глава госкорпорации Сергей Чемезов на встрече с президентом России в июне этого года.

"Сегодня, конечно, у нас загружено предприятие, может быть, не совсем полностью, но тем не менее. В основном мы работаем на наши авиационные, вертолётные предприятия. Но поскольку американцы ушли, наше совместное предприятие с "Боингом", к сожалению, заморожено, поэтому объёмы уменьшились", - сообщил Чемезов.

"Я так понимаю, что они ущерб понесли от этого ухода?" – спросил Владимир Путин.

"Конечно. Они же привезли сюда большое количество современных станков, мы создали целое производство. Мало того, мы совместно с ними создали пять самых суперсовременных сплавов [для авиационной промышленности], но интеллектуальной собственностью мы владеем 50 на 50", - сообщил Чемезов.

Теги: денис мантуров, авиация, boeing, титан


