В УФСИН опровергли сообщения об уходе главаря банды киллеров Гагиева на СВО

В УФСИН опровергли сообщения об уходе главаря одной из крупнейших в России группировок киллеров Аслана Гагиева на СВО.

Гагиев (прозвище – Джако) осужден пожизненно и отбывает наказание в колонии "Полярная сова" в Харпе в ЯНАО.

"Информация проверенная: он у нас сидит и никуда не выезжал. Кто к пожизненному, на СВО не уходит", - , сказали РИА Новости в пресс-службе УФСИН по региону.

Ранее СМИ сообщили, что Гагиев мог уйти на СВО. Поводом стало голосовое сообщение, которое он "отправил знакомому".

Напомним, уроженец Грузии Аслан Гагиев, известный также под кличкой Джако, покинул Россию в 2013 году и был задержан в Австрии в январе 2015 года. Однако затем был выпущен под залог в 100 тысяч евро и едва не оказался в Болгарии, которая обвинила его в использовании фальшивого паспорта этой страны и запросила его выдачу. В итоге болгарский запрос был отклонен. В 2018 году Гагиев, обвиняемый в совершении более 40 заказных убийств, был экстрадирован в Россию из Австрии.

Следствие заявляло, что участники ОПС Аслана Гагиева, в которое, помимо обычных боевиков, входили сотрудники спецподразделений МВД, совершили такие громкие преступления, как убийство хозяина Содбизнесбанка и банка "Кредиттраст" Александра Слесарева (его расстреляли вместе с членами семьи), владельца банка "Национальный капитал" Дмитрия Плытника, председателя правления банка "Кутузовский" Олега Новосельского и замдиректора ОАО "Финансовая лизинговая компания" Андрея Бурлакова.