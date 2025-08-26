Представители традиционных религиозных конфессий поддерживают идею установки памятника Ивану Грозному в Астрахани

Инициатива создания памятника Ивану Грозному в Астрахани была выдвинута Региональным отделением Российского военно-исторического общества (РВИО) и посвящена предстоящему в 2026 году 470-летию вхождения Астраханского края в состав Российского государства. Ранее данное решение было озвучено на совете при Президенте РФ по делам казачества.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин одобрил предложение РВИО, поручив организовать народное голосование. Глава региона подчеркнул, что окончательное решение будет принято только с учетом мнения большинства жителей.

Протоиерей Русской православной церкви Дионисий отметил неоценимую роль Ивана Грозного в истории стран.

«За время его правления государство увеличилось в два раза. Он осуществил большие преобразования. И я думаю, что пришло время в Астрахани увековечить память царя Ивана Грозного монументом», — сказал протоиерей Дионисий.

Муфтий Астраханской области, председатель Регионального духовного управления мусульман Рауф-хазрат Джантасов также высказался в поддержку инициативы, подчеркнув важность объединения вокруг исторического наследия.

«Мы должны подходить к исторической фигуре Ивана Грозного с позиции национального единства, с позиции уважения к прошлому. Это укрепление нашего общества, страны, расширение ее границ», — прокомментировал муфтий Рауф-хазрат Джантасов.