Свердловская Госавтоинспекция поддерживает снижение возраста получения водительских прав

Госавтоинспекция Свердловской области не будет против, если возраст сдачи на водительские права будет снижен с 18 до 16 лет. Об этом заявил врио главного государственного инспектора БДД региона Дмитрий Кузнецов.

Как он рассказал в программе "Акцент" на ОТВ, при вождении важна именно зрелось, связанная с ответственным поведение на дороге. Кузнецов отметил, что зрелость, это не про возраст, а про расставление приоритетов. Когда вместо соблазна полихачить, водитель выбирает безопасность. Понять это можно непосредственно во время сдачи экзамена

"Осознание и эмоциональная зрелось кандидата в водители имеют большое значение, связанное с поведением в экстренных ситуациях. На этапе практического вождения инструкторы смотрят помимо техники выполнения всех упражнений, зрелость и уверенность. Есть взрослые, которые неадекватны и никогда не смогут управлять транспортным средством. Есть и юные участники движения, которые в 18-19 лет свободно управляют и довольно безопасно ведут себя на дороге. Будущие участники могут учиться в институтах, в других учебных образовательных учреждениях, где необходимо тоже передвигаться. Поэтому почему бы и нет", - отметил Кузнецов относительно снижения возраста.