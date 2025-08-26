26 Августа 2025
Главное сейчас

Образование Оренбургская область
Фото: t.me/solntsev_official

Евгений Солнцев: С учителями и наставниками определили приоритеты развития регионального образования

Накануне в Оренбурге прошел главный региональный августовский педагогический форум.

"Традиционно вместе с учителями и наставниками определили приоритеты развития регионального образования, а также озвучили наши победы". - сообщил в своем телеграмм-канале глава Оренбуржья Евгений Солнцев.

Он, в частности, напомнил, что в 2025 году в Оренбуржье 98 стобалльных результатов на ЕГЭ.

(2025)|Фото: t.me/solntsev_official

"Это не только достижение самих учеников, их родителей. За каждым подобным успехом стоит опыт и упорный труд педагога. Принял решение с этого года ввести поощрение для учителей, подготовивших стобалльников. За каждый максимальный результат вводим в регионе премию в размере 30 тысяч рублей. Её получат и те, чьи ученики добились успехов уже в этом году. Кроме того, за каждого победителя и призёра регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников также установим особое поощрение", - сообщил Евгений Солнцев.

(2025)|Фото: t.me/solntsev_official

На педагогическом форуме обсуждали также условия, которые необходимо создать, чтобы удерживать высокую планку в образовательной сфере.

Так, за последние шесть лет в рамках национального проекта «Образование» в Оренбургской области было построено 16 новых школ, 31 детский сад, 131 образовательная организация прошла комплексный ремонт.

Школа(2024)|Фото: Накануне.RU

Врио губернатора Евгений Солнцев также отметил, что в Год защитника Отечества особое внимание уделяется в регионе патриотическому воспитанию молодого поколения. Вэ то работе в Оренбургской области уже активно участвуют ветераны СВО. Так, реализуется проект «Парта Героя». На фасадах учебных заведений в Оренбуржье уже установлено 360 памятных досок с портретами выдающихся земляков.

"Мы уважаем историю, трепетно относимся ко всем поколениям, кто вложил свою душу и жизнь в развитие региона", - подчеркнул Евгений Солнцев.

Глава Оренбуржья поблагодарил педагогов за их труд и пожелал успехов в новом учебном году.

"Спасибо всем педагогам, кто ежедневно передаёт опыт и знания, вкладывает всего себя в образование наших детей. Мы гордимся вашими успехами. Вы герои нашего Оренбуржья!", - сказал Евгений Солнцев

