Генпрокуратура требует признать экстремистом экс-совладельца ТЦ "Зимняя вишня"

Генеральная прокуратура РФ обратилась в Тверской районный суд Москвы с заявлением признать экстремистами бывшего совладельца торгового центра "Зимняя вишня" Дениса Штенгелова и его отца Николая Штенгелова.

Основанием для разбирательства указаны положения статьи 13 федерального закона "О противодействии экстремистской деятельности", пишет ТАСС.

Денис Штенгелов ранее входил в число собственников ТЦ. Впоследствии, по данным СМИ, он переехал в Австралию. Бизнесмен является бенефициаром одного из крупнейших производителей конфет, кондитерских изделий и снэков в России – "КДВ групп".

В 2019 году Forbes сообщал, что основной владелец ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово Денис Штенгелов увеличил свое состояние на 50 млн долларов. Спустя год после пожара в торговом центре его состояние оценивалось в 650 млн долларов, в 2018 году он впервые вошел в число 200 богатейших предпринимателей России.