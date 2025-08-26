Мэр Екатеринбурга поручил обеспечить безопасность на выборах свердловского губернатора

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов провел заседание антитеррористической комиссии. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, на нем обсуждалась подготовка к выборам губернатора Свердловской области, которые пройдут в сентябре.

"Наша задача – обеспечить условия для того, чтобы уральцы могли выразить мнение и принять решение о будущем субъекта. Необходимо соблюсти все меры безопасности – это приоритет", - поручил Орлов.

По данным мэрии, в Екатеринбурге насчитывается 1,15 млн человек, имеющих право голосовать. Для них откроются 604 избирательных участка, в том числе 580 постоянных и 24 временных. Обрабатывать бюллетени будут 500 специальных комплексов.

На 135 участках подключено централизованное видеонаблюдение, на остальных установят портативные регистраторы. В случае необходимости уральцы могут выразить мнение в пунктах дистанционного голосования.

Напомним, что всего для выборов свердловского губернатора напечатают 3 млн бюллетеней.