Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Накануне.ru

В Нижневартовске экстренно приземлился самолет из Лондона

Самолет авиакомпании Air China, следующий рейсом Лондон - Пекин, совершил экстренную посадку в Нижневартовске из-за отказа двигателя. По данным Baza, на борту 311 пассажиров.

Boeing 777-39L(ER) вылетел в 21.43 (UTC) из британского Хитроу, а сел в Нижневартовске в 06.23. По предварительным данным, пилоты выбрали Нижневартовск, так как погода там была в этот момент идеальная, а полоса очень длинная, то есть из ближайших аэродромов это было лучшим вариантом для такого огромного лайнера. Аварийные службы (скорые, пожарные и т.д.) пилоты не запрашивали.

Со ссылкой на источник, канал сообщает, что службы аэропорта "встречали внезапного гостя на ушах: не каждый год такой борт из Великобритании прилетает в Нижневартовск, но подготовились быстро - к самолету подогнали подходящий трап". Вероятно, за пассажирами вылетит резервный борт вместе с техниками и деталями, поскольку починить лайнер в Нижневартовске нет возможности.

Также неизвестно, где такое большое количество пассажиров (именно этот Boeing 777-39L(ER) вмещает 311 пассажиров) будут находиться все то время, пока летит резервный борт. В накопителе местного аэропорта сложно вместить всех людей. Возможно, пассажирам дадут пройти пограничный контроль и разместят в гостиницах, однако вопрос оплаты зарубежными картами остается, в России из-за санкций не работают карты зарубежных платежных систем.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, ситуация находится на контроле.

"В Уральской транспортной прокуратуре находится на контроле ситуация, связанная с вынужденной посадкой самолета авиакомпании Air China, севшего вынуждено в Нижневартовске. Сургутской транспортной прокуратурой контролируется работа служб аэропорта", – говорится в сообщении.

Ранее 26.08.2025 10:36 Мск Авиакомпания Air China приняла решение направить в Нижневартовск резервный борт

