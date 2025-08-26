В Екатеринбурге "глухой" мигрант облапал девушку на эскалаторе

В Екатеринбурге произошел очередной неприятный инцидент, связанный с приставаниями иностранных граждан к местным девушкам. На этот раз не повезло юной екатеринбурженке, которая находилась на станции метро "Уралмаш".

Как сообщается в Telegram-канале "Злой Екатеринбург" со ссылкой на подругу пострадавшей, 24 августа примерно в 15.55 девушку домогались на эскалаторе.

"Мигрант облапал мою подругу и начал улыбаться. После вопросов, что он делает, показал пальцем возле уха, типа он глухой!" - возмутилась девушка, добавив, что заявление в полицию уже написано.

Подруги попытались заснять лицо извращенца, однако тот сразу поспешил на выход и старательно отворачивался от камеры.

В пресс-службе СКР сообщили, что по данному инциденту возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ "Хулиганство". Об инциденте также доложат глав следователей Александру Бастрыкину.

Это не первый случай приставания иностранного гражданина к жительнице Екатеринбурга. 17 августа на заправке мигрант, получив отказ познакомиться, ударил девушку. Изначально на него завели административное дело, наказание за которое составило 15 суток ареста. Вчера по данному факту возбуждено уголовное дело.