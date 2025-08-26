В Свердловскую область завезли 685 тысяч до вакцин от гриппа

В больницы Среднего Урала завезли 685 тыс. доз вакцин от гриппа — "Флю-М", "Ультрикс Квадри" и "Совигрипп". Об этом в своем Telegram-канале сообщает врио губернатора Денис Паслер.

По его словам, во всех медучреждениях области уже открыли прививочные кабинеты. Записаться можно как по старинке — через регистратуру или же на портале Гослуслуг. Бесплатная вакцинация доступна для детей, подростков, беременных женщин, пенсионеров и пациентов с хроническими заболеваниями.

"В период сезонного подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом важно не забывать о самой надежной мере профилактики — вакцинации. А учитывая приближение учебного года, когда не только школьники, но и студенты, и детсадовцы приступят к занятиям, вакцинация должна быть коллективной", — отметил Паслер.

Он также добавил, что поскольку школы сами заинтересованы в здоровье своих учеников, с 1 сентября в крупных образовательных учреждениях будут работать собственные прививочные кабинеты. Также сохраняется практика по централизованной отправке детей на вакцинацию в близлежащие медучреждения.

"Вакцинация — это забота о своем здоровье и здоровье окружающих. Давайте вместе не пренебрегать этим", — отметил Паслер.