26 Августа 2025
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Правительство ожидает профицита бензина в сентябре

В России завершение ремонтов на нефтеперерабатывающих предприятиях с сентября создаст профицит объемов бензина на внутреннем рынке и позволит накапливать остатки на случай форс-мажора.

Об этом говорилось на совещании у вице-премьера РФ Александра Новака. Ежемесячное производство составит 3,4 млн т, при среднем потреблении бензина в стране в 3,18 млн т. На совещании стало известно, что "Газпром" восстановил завод в Астрахани, где с 30 августа начнут выпуск дизеля, а с 7 сентября — бензина. Новак поручил регионам «усилить разъяснительную работу с населением в целях снятия ажиотажа.

Федеральной антимонопольной службе поручили проверить обоснованность установления розничных цен независимыми АЗС на Дальнем Востоке. Сложная ситуация сложилась в Приморском крае, где разница с ценами "Независимой нефтяной компании" (компания также владеет Хабаровским НПЗ) и независимых АЗС достигает 20 руб. за литр.

ННК максимально наращивает объемы поставок в регион — более 120 бензовозов дополнительно ежедневно. Ажиотажный спрос на бензин в России в правительстве объяснили увеличением турпотока и слухами о дефиците топлива, сообщают "Известия".

Автоэксперт Дмитрий Золотов напоминает, что стоимость топлива в России все еще ниже, чем во многих странах Европы. Если же заправить железного друга — непосильная задача, то он призывает потребителей рассматривать альтернативы — от перехода на общественный транспорт до установки газового оборудования.

Теги: бензин, топливо


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 20.08.2025 13:34 Мск В Приморье топливный кризис: власти винят во всем туристов

