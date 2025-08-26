У 14 самолетов SSJ-100 выявили недостатки фюзеляжа

На 14 авиалайнерах Sukhoi Superjet 100 существует риск конструктивных недостатков фюзеляжа.

Об этом говорится в письме ПАО "Яковлев" в адрес Росавиации. Оно было отправлено от 15 мая текущего года. Росавиация предписывает провести срочный осмотр и по необходимости ремонт самолетов. Сервисные работы должны проводиться на бортах с серийными номерами 95104–95117.

Все самолеты данной партии выпущены в 2016 году. Эти SSJ-100 летают в авиакомпаниях "Россия", "Азимут", "Ямал". Документ носит превентивный характер и направлен на поддержание летной годности действующего парка самолетов, сообщают "Известия".

Ранее компания "Яковлев" разработала для авиационных техников инструкции по контролю установки датчиков угла атаки (ДУА) на самолеты Superjet-100 и рекомендации для пилотов по распознаванию ошибочных показаний для предотвращения аварийных ситуаций.