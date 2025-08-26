Трамп предупредил о последствиях, если встреча Путина с Зеленским не состоится

Американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам о возможных последствиях для Москвы в случае, если встреча президента РФ Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского не состоится.

"Могут быть очень серьезные последствия, но посмотрим, что произойдет. Последствия могут быть очень большими", – заявил глава Белого дома. Он указал, что не знает наверняка, встретятся ли они.

Ранее президент США сообщил, что начал поиск места для встречи лидеров России и Украины. По завершении встреч с Зеленским и европейскими лидерами он позвонил Владимиру Путину. Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что Путин и Трамп обсудили по телефону идею возможного повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах. По его словам, лидеры высказались в поддержку прямых переговоров между делегациями России и Украины.