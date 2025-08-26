Трамп: Россия готова сократить свои ядерные арсеналы

Американский президент Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что Москва может сократить свои ядерные вооружения.

По его словам, это одна из тем, которую он обсуждал с президентом России Владимиром Путиным. "Я считаю, что денуклеаризация – это очень важно, но Россия готова к этому, и я думаю, что Китай тоже будет готов", – сказал лидер США.

Трампа указал, что Вашингтон хочет привлечь к этому вопросу и Китай. Он указал, что Вашингтон был бы в опасности, однако ему удалось этого избежать за счет взаимопонимания с президентом РФ.

Ранее Трамп заявил, что у него состоялся еще один разговор с Путиным после их последнего разговора в ночь с понедельника на вторник на прошлой неделе.