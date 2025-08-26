Суд отправил в СИЗО блогера Маркаряна

В Москве Таганский районный суд отправил в СИЗО блогера Арсена Маркаряна.

Он проходит по делу о реабилитации нацизма. Мужчина арестован на 17 суток, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

По версии следствия, Маркарян в феврале 2025 года разместил видеозапись, которая содержит информацию об оскорблении памяти защитников Отечества.

Блогер был объявлен в розыск. 24 августа установлен автомобиль, на котором передвигается злоумышленник. Ориентировки был переданы всем наружным службам полиции. Инспекторы ДПС заметили указанную машину и остановили на Можайском шоссе возле Кубинки.