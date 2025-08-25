Трамп заявил, что не знает, состоится ли встреча президента России Владимира Путина с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, состоится ли встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским, сообщает ТАСС. Заявление было сделано в начале встречи Трампа в Белом доме с южнокорейским президентом Ли Чжэ Меном

По его словам, сроки возможной встречи Путина и Зеленского зависят от них самих. Трамп допустил свой отказ от участия в таких контактах и заявил, что не знает, будет ли встреча.

"Они хотели бы, чтобы на встрече был я. Я сказал: "Вы, ребята, должны это решить. Это ваше дело. Это не касается нас", - добавил Трамп. Он также выразил уверенность в том, что конфликт на Украине будет урегулирован.