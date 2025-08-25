Трамп заявил, что у него состоялся еще один разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что у него состоялся еще один разговор с президентом России Владимиром Путиным после их последнего разговора в ночь с понедельника на вторник на прошлой неделе.

"Да. Каждый разговор, который у меня состоялся с ним, был хорошим разговором", - приводят слова Трампа РИА Новости.

Напомним, ранее президент США сообщил, что начал поиск места для встречи лидеров России и Украины. По завершении встреч с Зеленским и европейскими лидерами он позвонил Владимиру Путину. Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что Путин и Трамп обсудили по телефону идею возможного повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах. По его словам, лидеры высказались в поддержку прямых переговоров между делегациями России и Украины.