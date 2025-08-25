Водолазы подключились к поискам пропавшего в Босфоре пловца из России

Водолазы подключились к поискам пропавшего в Босфоре 29-летнего пловца из РФ Николая Свечникова, во вторник планируется задействовать вертолет. Сообщают РИА Новости со ссылкой на родственницу пловца.

Напомним, кандидат в мастера спорта из Москвы стартовал в числе других пловцов, но затем пропал и так и не финишировал. Российское консульство в Стамбуле готовит запрос в турецкие правоохранительные органы. Отсутствие спортсмена организаторы заметили только спустя восемь часов после финиша. Сейчас ведутся поиски россиянина, но пока они не дали результатов.

Участникам соревнования нужно было проплыть с одного берега пролива на другой, расстояние – 6,5 км. Как правило, опытные пловцы преодолевают это расстояние за пару-тройку часов. В этом году гонка проводилась в 37 раз, одних только россиян участвовало более 450 человек.