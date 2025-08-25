Число погибших в результате пожара на пороховом заводе "Эластик" в Шиловском районе увеличилось до 28

25 Августа 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Ирина Роднина против пенсий

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Происшествия Центральный ФО Рязанская область
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Рязанской области

Число погибших в результате пожара на пороховом заводе "Эластик" в Шиловском районе увеличилось до 28

Число погибших в результате пожара на пороховом заводе "Эластик" в Шиловском районе увеличилось до 28, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Рязанской области Павел Малков, передает корреспондент Накануне.RU.

Продолжается опознание и проведение экспертиз. Семьи погибших получат более 5 млн, включая региональную выплату, компенсацию от предприятия и Социального фонда России. В больницах Рязани и Москвы остаются 37 человек, 120 лечатся амбулаторно. Пострадавшие получат от 413 тысяч до 1,2 млн рублей в зависимости от причинённого вреда, включая региональные выплаты и компенсацию от предприятия.

Региональные выплаты семьям погибших и получившим вред здоровью уже начались.

Губернатор также сообщил о завершении основных поисково-спасательных работ. Региональный режим ЧС снимается, муниципальный продолжает действовать. На территории предприятия и в Лесном продолжаются работы по ликвидации последствий. Также глава региона объявил о сборе помощи семьям погибших и пострадавшим - перечислить средства можно через официальный сайт Фонда социального развития Рязанской области.

"Уверен, следственные органы определят причину случившегося. Но уже сейчас понятно, что на всех предприятиях региона с особыми условиями труда нужно усилить контроль за техникой безопасности. Жизнь людей и безопасность всегда должны быть приоритетом", - заявил Малков.

Теги: пожар, завод, рязанская область, эластик, погибшие


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 21.08.2025 12:44 Мск Число пострадавших при пожаре на заводе в Рязанской области выросло до 153
Ранее 21.08.2025 01:41 Мск Количество погибших при пожаре на заводе "Эластик" в Рязанской области увеличилось до 26
Ранее 18.08.2025 15:57 Мск Число погибших при взрыве на предприятии в Рязанской области возросло до 23
Ранее 18.08.2025 12:26 Мск В Рязанской области разобрали только половину завалов на месте возгорания
Ранее 18.08.2025 08:50 Мск Число погибших при ЧП на пороховом заводе в Рязанской области продолжает расти
Ранее 18.08.2025 02:15 Мск Количество погибших при пожаре в Рязанской области увеличилось до 14 человек
Ранее 17.08.2025 19:38 Мск Число пострадавших при взрыве на заводе в Рязанской области выросло до 135
Ранее 16.08.2025 19:24 Мск Четверо пострадавших при взрыве на пороховом заводе остаются в крайне тяжелом состоянии
Ранее 16.08.2025 11:31 Мск В Рязанской области объявлен траур после взрыва на пороховом заводе
Ранее 16.08.2025 08:58 Мск Число погибших при взрыве на пороховом заводе в Рязани увеличилось до 11
Ранее 15.08.2025 14:50 Мск МЧС: Сотрудники завода в Рязанской области, где произошел взрыв, эвакуированы
Ранее 15.08.2025 13:03 Мск Пять человек погибли при взрыве на пороховом заводе в Рязанской области

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети