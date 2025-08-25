Число погибших в результате пожара на пороховом заводе "Эластик" в Шиловском районе увеличилось до 28

Число погибших в результате пожара на пороховом заводе "Эластик" в Шиловском районе увеличилось до 28, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Рязанской области Павел Малков, передает корреспондент Накануне.RU.

Продолжается опознание и проведение экспертиз. Семьи погибших получат более 5 млн, включая региональную выплату, компенсацию от предприятия и Социального фонда России. В больницах Рязани и Москвы остаются 37 человек, 120 лечатся амбулаторно. Пострадавшие получат от 413 тысяч до 1,2 млн рублей в зависимости от причинённого вреда, включая региональные выплаты и компенсацию от предприятия.

Региональные выплаты семьям погибших и получившим вред здоровью уже начались.

Губернатор также сообщил о завершении основных поисково-спасательных работ. Региональный режим ЧС снимается, муниципальный продолжает действовать. На территории предприятия и в Лесном продолжаются работы по ликвидации последствий. Также глава региона объявил о сборе помощи семьям погибших и пострадавшим - перечислить средства можно через официальный сайт Фонда социального развития Рязанской области.

"Уверен, следственные органы определят причину случившегося. Но уже сейчас понятно, что на всех предприятиях региона с особыми условиями труда нужно усилить контроль за техникой безопасности. Жизнь людей и безопасность всегда должны быть приоритетом", - заявил Малков.