Рособрнадзор вынес предупреждения ВШЭ и еще 15 российским вузам
16 российских вузов, в том числе ведущих, таких, как НИУ ВШЭ, получили предостережения от Рособрнадзора о "недопустимости нарушения обязательных требований" в сфере образования.
О сути претензий надзорного ведомства не сообщается.
В список Рособрнадзора, помимо Высшей школы экономики, попали Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ), Национальный исследовательский технологический университет "МИСИС", Донской государственный аграрный университет.