Екатеринбуржцев призывают активнее жаловаться на проезжающие мимо остановок автобусы

Жителей Екатеринбурга призвали фиксировать случаи, когда водители общественного транспорта проезжают мимо остановок. Когда известен номер автобуса, маршрут и остановка, гораздо легче найти и оштрафовать виновного. Об этом сообщает Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с мэрией.

Ранее в СМИ сообщили о многочисленных жалобах жителей уральской столицы на водителей автобусов. Особенно много возмущений вызывает маршрут №44 "Ботаника - Компрессорный". Некоторые отмечают, что после перехода на брутто-контракты водителям важнее количество рейсов, чем заполняемость, а потому проще проехать мимо и наработать себе километры.

44-й маршрут принадлежит компании "Форт-Транс". В Telegram-канале отметили, что с такими водителями власти города "борются беспощадно" и ведут "самые жесткие разборки" с дальнейшими штрафами. Однако для этого необходимо знать место, время и номер автобуса. Все эти данные горожане могут направить на Платформу обратной связи городской администрации

"Жгите прямо туда, до адресата дойдет", - обещает "Екатеринбург. Главное".