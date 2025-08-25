Студенты жалуются на подорожание общежитий

Накануне 1 сентября массово приходят жалобы студентов на повышение платы за общежития. Об этом заявил лидер СРЗП Сергей Миронов.

Он отметил, что цены на общежития ежегодно растут на 10-30% под предлогом подорожания коммунальных услуг. И подчас ежемесячная плата сопоставима с размером стипендии, а то и превышает его.

Ранее фракция вносила законопроект о снижении платы за общежитие - не более 10% от стипендии. И тогда власти отказали в этом.

"Тогда принимайте другое наше программное предложение – о повышении стипендий до прожиточного минимума. Стипендия должна быть не символической выплатой – ее должно хватать хотя бы на базовые расходы", - сказал Миронов.

Он призвал вводить механизм социальной аренды, когда государство строит или выкупает у застройщиков квартиры по конкурсу и сдает их в льготную аренду нуждающимся.