Генпрокурор России претендует на кресло председателя Верховного суда

Генеральный прокурор России Игорь Краснов хочет стать председателем Верховного суда РФ, он подал соответствующее заявление на вакансию главы ВС в Высшую квалификационную коллегию ВС РФ, сообщил ее председатель Николай Тимошин.

Кресло председателя Верховного суда России оказалось вакантным в июле этого года – после смерти 71-летней Ирины Подносовой. Она была назначена председателем ВС РФ в апреле 2024 года после того, как прежний председатель Вячеслав Лебедев скончался (в феврале 2024 года). Пока врио руководителя суда является глава Судебной коллегии по экономическим спорам, 58-летний Юрий Иваненко.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что подать заявление на эту вакансию может председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Бастрыкину 71 год, Краснову – 49.