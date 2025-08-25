Зеленский планирует обсудить с Келлогом подготовку к встрече с Путиным

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что хочет обсудить со спецпосланником президента США по Украине Китом Келлогом подготовку к возможной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

24 августа Келлог приехал в Киев. Сообщалось, что спецпосланник принимает участие в торжественных мероприятиях ко Дню независимости Украины.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова к встрече с Зеленским как с "фактическим главой режима", но подписывать любые соглашения он не может. При этом просто так встречаться с Зеленским для придания ему видимости легитимности президент России Владимир Путин не будет. Теоретически Путин от этого не отказывается, но встреча должна быть подготовлена. Пока условий для нее нет. Зеленский не готов ничего обсуждать по существу, просто добиваясь встречи с Путиным. Тем более он не может ничего подписывать, добавил Лавров.