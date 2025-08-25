29 игроков "Автомобилиста" отправились на предсезонный турнир в Петербург

Екатеринбургский ХК "Автомобилист" отправился в Санкт-Петербург на традиционный предсезонный турнир имени Н.Г. Пучкова.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе клуба, в Петербург отправились 29 игроков:

вратари Владимир Галкин, Евгений Аликин и Иван Коляда;

защитники Сергей Зборовский, Джесси Блэкер, Ярослав Бусыгин, Максим Осипов, Евгений Кашников, Никита Ишимников, Кирилл Воробьев, Даниил Карпович, Никита Трямкин и Даниил Малоросиянов;

нападающие Кертис Волк, Рид Буше, Брукс Мэйсек, Егор Черников, Максим Денежкин, Алексей Бывальцев, Степан Хрипунов, Дмитрий Исаев, Артем Каштанов, Стефан Да Коста, Максим Тарасов, Данил Романцев, Александр Шаров, Роман Горбунов, Семен Кизимов и Никита Шашков.

В рамках турнира уральская команда проведет встречи против казанского "Ак Барса" (26 августа) и петербургского СКА (27 августа). Кроме этого, 29 августа "Автомобилист" и СКА сыграют между собой еще один контрольный матч.

Напомним, что клуб из Екатеринбурга стартует в новом регулярном чемпионате КХЛ сразу тремя выездными матчами. Первая игра пройдет 8 сентября – соперником будет тольяттинская "Лада".