В Тюменской области тестирование по русскому языку провалили 35 детей-мигрантов

В Тюменской области тестирование по русскому языку провалили 35 детей мигрантов. Информацию Накануне.RU подтвердили в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Всего тестирование проходили 85 детей. Оно необходимо для поступления в школы. На пересдачу спустя три месяца заявились два человека. Результаты пересдачи еще неизвестны - находятся в обработке.

Напомним, с 1 апреля детям мигрантов потребуется сдать тест на знание русского для поступления в школу. Как рассказали в Рособрнадзоре, экзаменация нужна детям мигрантов для успешного освоения школьной программы наравне с учениками из России.

Для положительного результата тестирования требуется оценка "удовлетворительно". При более низкой ребенку дадут возможность пройти допобучение русскому языку. Повторно экзамен можно сдать не ранее чем через три месяца. Ранее в ХМАО почти половина детей мигрантов не смогли набрать необходимое количество баллов. Всего, по данным профильного департамента, на тестирование для зачисления в школы региона подали заявки 22 человека из числа иностранных граждан. Однако из-за проблем с документами до экзамена допустили лишь 15 детей.