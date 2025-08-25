25 Августа 2025
Общество За рубежом
Фото: Накануне.RU

Чиновник из Швеции оставил в туалете документы о вступлении страны в НАТО

В ноябре 2022 г. в туалете аэропорта Стокгольма (столица Швеции) нашли документы о вступлении страны в НАТО. Папку с бумагами правительства Швеции нашла уборщица.

Находку сделали после поездки премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона. В правительстве подтвердили, что сотрудник одного из правительственных учреждений забыл папку с документами в аэропорту после поездки премьер-министра в Турцию. При этом бумаги не были секретными, пишет РБК.

Заявку на вступление в НАТО Швеция подавала параллельно с Финляндией в 2022 г. на фоне начала СВО. Против кандидатуры Швеции выступали Турция и Венгрия, однако в марте 2024 г. страна всё-таки стала частью альянса.

Теги: Швеция, НАТО, документы


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

