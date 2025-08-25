"АвтоВАЗ" проведет сервисную кампанию из-за возможных проблем с рулевой колонкой у Lada Vesta

"АвтоВАЗ" через официальных дилеров Lada проведут бесплатную сервисную кампанию по обновлению прошивки в Lada Vesta второго поколения. Причиной стали проблемы с возможной блокировкой рулевой колонки при перезапуске двигателя, передает РИА Новости.

Ранее ряд СМИ сообщили об отзыве автомобилей, но в итоге "АвтоВАЗ" остановился на формате сервисной кампании.

"При очередном плановом или внеплановом визите на сервис проверяется версия прошивки одного из электронных блоков и, при необходимости, выполняется обновление", - сообщил производитель.