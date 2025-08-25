Два туриста погибли из-за обрыва троса зиплайна в Самарской области

Два туриста погибли во время катания на зиплайне в Кинеле Самарской области.

Во время спуска канат оборвался, 37-летние мужчина и женщина упали с большой высоты, сообщает СУ СКР по региону.

Уточняется, что мужчина скончался на месте происшествия, а женщина - в медицинском учреждении.

Возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

