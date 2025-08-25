Кафельников прокомментировал включение Шараповой в Зал славы тенниса: "Искренне рад. Очередной представитель из России!"

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал включение Марии Шараповой в Международный зал теннисной славы, торжественная церемония состоялась накануне в американском городе Ньюпорт.

Кафельников назвал данное признание заслуженным, а также рассказал, что как член Международного зала теннисной славы голосовал за включение Шараповой.

"Я искренне рад за неё. Очередной представитель из России в Зале славы: теперь там я, Марат Сафин и Мария. Наше представительство расширяется, это не может не радовать", — цитирует слова Кафельникова издание ТАСС.

38-летняя Шарапова за свою насыщенную карьеру выиграла пять титулов "Большого шлема" в одиночной разряде, одержала 36 побед на турнирах WTA, завоевала серебряную медаль на Олимпийских играх, а также была в статусе первой ракетки мира. Завершила карьеру теннисистка в феврале 2020 года.

Вместе с Шараповой в Зал славы также вошли 16-кратные покорители "Большого шлема" в парном разряде, американцы Боб и Майк Брайаны.