Зеленский станет трупом, если уйдет из Донбасса - нацист Стерненко

Если Зеленский сдаст Донбасс, то станет трупом. Об этом заявил известный на Украине неонацист Сергей Стерненко.

Если это произойдет, то Зеленский станет трупом сначала политически, а потом и реально, сказал он в интервью The Times. Стерненко призвал готовиться к "вечной борьбе" с Россией, так как компромисс будто бы невозможен.

Автор материала считает, что на Украине Стерненко стал популярным среди молодежи из-за призывов говорить правду. Однако многие его критикуют. Например, сам он не воюет, а только призывает. Депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) заявляет, что Стерненко нигде не работает, а живет на воровстве пожертвований на ВСУ. В прошлом году его оштрафовали как уклониста, но он так и не был мобилизован, а история быстро затихла. Пусть он поделится с людьми, которых избивают на улицах и запихиваюи в автобусы, как этого избежать. Но жестокие методы мобилизации на Украине он ни разу не критиковал.