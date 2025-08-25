Более 300 новых случаев заражения чикунгуньей выявили на юге Китая

В провинции Гуандун на юге КНР за неделю зафиксировано 336 новых случаев заражения лихорадкой чикунгунья. Об этом сообщило центральное телевидение Китая, пишет РИА Новости.

Отмечается, что в последнее время эпидемическая ситуация в целом была стабильной, но риск глобальной эпидемии сохраняется высоком уровне.

Ранее сообщалось, что на российско-китайской границе ищут заболевших лихорадкой Чикунгунья. Для безопасности на границе с Китаем установили систему "Периметр" для выявления больных.

Лихорадка чикунгунья может дойти до России, заявил эпидемиолог и экс-главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко. Инфекция переносится комарами рода Aedes. В нашей стране они встречаются в южных регионах.