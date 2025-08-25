На Урале присудили компенсацию школьнику, которого одноклассница ударила ножом

На Среднем Урале суд взыскал компенсацию в пользу школьника, травмированного в результате нападения на него одноклассницы с ножом.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось вечером 27 ноября 2024 года: 8-летняя девочка в досуговом центре нанесла однокласснику один удар ножом в область левого предплечья. Как выяснилось, причиной стал конфликт между детьми из-за вскользь брошенной фразы мальчика в адрес девочки.

В результате школьник получил колото-резаную рану. В больнице ребенку наложили швы. Повреждение было расценено экспертами как легкий вред здоровью.

Прокуратура подала иск о компенсации морального вреда в пользу пострадавшего мальчика. Туринский районный суд взыскал с законного представителя нанесшей удар девочки 50 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Новоуральске школа выплатит 100 тысяч рублей ученику, избитому одноклассниками в раздевалке.