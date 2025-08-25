На Чукотке произошел взрыв на танкере

На Чукотке взорвался малый танкер "Онемен". Судно шло в Анадырь, когда на нем взорвались пары горючей жидкости. При взрыве пострадали двое членов экипажа, в том числе капитан танкера.

Судно принадлежит АО "Анадырьморпорт". ЧП произошло примерно в 110 км от Анадыря.

Санитарной авиацией пострадавших доставили в окружную больницу, одного из них прооперировали, его состояние оценивается как тяжелое, у второго – средней тяжести.

Герметичность судна не нарушена: после взрыва не произошло воспламенения, разлива топлива тоже не было, сейчас танкер буксируют в Анадырь, передает РИА Новости.