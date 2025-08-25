Сергей Переслегин: Школьники перегружены имитацией

Школьники перегружены не полезной нагрузкой, а мусором и имитацией. Об этом заявил писатель и футуролог Сергей Переслегин, комментируя вопрос перегруженности детей в школе, который поднимает Госдума в контексте сокращения домашнего задания.

Он считает, что бо́льшая часть этой перегрузки является абсолютно искусственной. Такое образование, как в школе, можно получить за гораздо меньшее время, тратя при этом гораздо меньше сил. Так как в России до сих пор нет образовательного канона и непонятно, кого выпускает школа, то образование становится все более формальным и неоправданно раздутым.

"Бо́льшая часть образования оказывается имитационным, а имитацию приходится учить наизусть, в отличие от реальных знаний, которые можно вполне получить очень быстро, поняв основные закономерности, как это работает. Проблема не в том, что дети перегружены, а в том, что они в значительной мере перегружены имитационной деятельностью и имитационной учебой", - говорит Переслегин.

Что касается домашних заданий, то он уверен, что если ученик должен 6-8 часов отучиться в школе и потом еще заниматься дома, то это означает, что что-то организовано неправильно. В современной "имитационной школе" в них точно нет смысла.

В отношении использования ИИ он не против, если школьники его используют, только проверять нужно не формальное наличие и соответствие текста, а то, смог ли школьник, работая с ИИ, внести в текст смысл и содержание. Но до сих пор проверяется формальное соответствие теме, заданию. То есть ИИ и используется как раз для имитации учебы.

Глава СПЧ Валерий Фадеев ранее также отмечал, что нужно прежде всего "почистить" школьную программу, которая замусорена ненужными вещами. Ее можно спокойно сократить на четверть без всякой потери качества, что сильно уменьшит и нагрузку на школьников.