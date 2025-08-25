Ремонт моста на М-5 под Екатеринбургом отложили еще на год

Работы по ремонту мостового путепровода на 158-м километре трассы М-5 ("Урал"), в районе Южной Сысертской развязки откладываются на год. Об этом Накануне.RU сообщили активисты движения "Щит малой Родины" со ссылкой на ответ "Уралуправтодор".

Согласно документу (имеется в редакции Накануне.RU), завершить ремонтные работы должны не раньше 15 ноября 2026 года.

Напомним, что путепровод был поврежден неизвестным транспортным средством в январе 2024 года. Сразу были введены ограничения на проезд под мостом для автомобилей тяжелее 3,5 т, а также выше и шире 3,7 т. Движение по самому мосту закрыли, а поврежденные конструкции демонтировали только в мае прошлого года. Велись ли после этого на участке какие-то работы - неизвестно.