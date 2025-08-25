ТМК отчиталась за первое полугодие 2025 года, показав смешанные финансовые результаты

Трубная металлургическая компания (ТМК) опубликовала финансовые результаты за первое полугодие 2025 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

Как сообщила пресс-служба компании, в первом полугодии 2025 года ситуация на рынке стальных труб в России оставалась непростой.

"Жесткая денежно-кредитная политика Банка России ограничивала инвестиции и тормозила проекты развития для большинства трубопотребляющих отраслей. Продолжалось действие таких факторов, как внешние экономические ограничения, лимитирование добычи нефти в связи с выполнением обязательств по сделке в рамках ОПЕК+, сложность в поиске новых рынков для сбыта газа и перенос сроков реализации крупных промышленных и инфраструктурных проектов. Все это привело к тому, что потребители фокусировались на снижении затрат и минимизировали складские запасы сырья и материалов, включая трубную продукцию", — отметили в ТМК.

Однако даже в условиях низкого спроса на трубную продукцию ТМК удалось продемонстрировать стабильные финансовые результаты.

Основные показатели за первое полугодие 2025 года:

— Объем реализации трубной продукции в первом полугодии 2025 года составил 1 786 тыс. тонн, из которых объем реализации бесшовных труб — 1 341 тыс. тонн, а сварных труб — 446 тыс. тонн.

— Выручка составила 237,0 млрд руб.

— Скорректированный показатель EBITDA составил 45,1 млрд руб., а рентабельность по скорр. EBITDA была на уровне 19,0%.

— Общий долг по состоянию на 30 июня 2025 года составил 349,8 млрд руб. Чистый долг находился на уровне 293,2 млрд руб.

— Отношение чистого долга к скорректированному показателю EBITDA на 30 июня 2025 года составило 3,2х.

"В первом полугодии компания продолжила разработку высокотехнологичных и инновационных продуктов для удовлетворения потребностей клиентов. Был проведен ряд комплексных научно-исследовательских работ по важнейшим прорывным направлениям: разработана технология изготовления и освоено производство резьбовых коннекторов для добычи на шельфе, проведены первые в России квалификационные испытания по CAL IV (уровень оценки соединения) резьбового соединения TMK UP MOMENTUM. ТМК продолжила развивать технологическое партнерство в рамках масштабных проектов по работе со стартапами, такими как GreenTech Startup Booster, Startup Village, "Академия инноваторов", "Новатор Москвы", а также реализовывать программы сотрудничества с корпоративными акселераторами других промышленных компаний", — добавили в ТМК.