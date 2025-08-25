ТМК отчиталась за первое полугодие 2025 года, показав смешанные финансовые результаты

25 Августа 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Ирина Роднина против пенсий

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Экономика
Фото: Накануне.RU

ТМК отчиталась за первое полугодие 2025 года, показав смешанные финансовые результаты

Трубная металлургическая компания (ТМК) опубликовала финансовые результаты за первое полугодие 2025 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

Как сообщила пресс-служба компании, в первом полугодии 2025 года ситуация на рынке стальных труб в России оставалась непростой.

"Жесткая денежно-кредитная политика Банка России ограничивала инвестиции и тормозила проекты развития для большинства трубопотребляющих отраслей. Продолжалось действие таких факторов, как внешние экономические ограничения, лимитирование добычи нефти в связи с выполнением обязательств по сделке в рамках ОПЕК+, сложность в поиске новых рынков для сбыта газа и перенос сроков реализации крупных промышленных и инфраструктурных проектов. Все это привело к тому, что потребители фокусировались на снижении затрат и минимизировали складские запасы сырья и материалов, включая трубную продукцию", — отметили в ТМК.

Однако даже в условиях низкого спроса на трубную продукцию ТМК удалось продемонстрировать стабильные финансовые результаты.

Основные показатели за первое полугодие 2025 года:

— Объем реализации трубной продукции в первом полугодии 2025 года составил 1 786 тыс. тонн, из которых объем реализации бесшовных труб — 1 341 тыс. тонн, а сварных труб — 446 тыс. тонн.
— Выручка составила 237,0 млрд руб.
— Скорректированный показатель EBITDA составил 45,1 млрд руб., а рентабельность по скорр. EBITDA была на уровне 19,0%.
— Общий долг по состоянию на 30 июня 2025 года составил 349,8 млрд руб. Чистый долг находился на уровне 293,2 млрд руб.
— Отношение чистого долга к скорректированному показателю EBITDA на 30 июня 2025 года составило 3,2х.

"В первом полугодии компания продолжила разработку высокотехнологичных и инновационных продуктов для удовлетворения потребностей клиентов. Был проведен ряд комплексных научно-исследовательских работ по важнейшим прорывным направлениям: разработана технология изготовления и освоено производство резьбовых коннекторов для добычи на шельфе, проведены первые в России квалификационные испытания по CAL IV (уровень оценки соединения) резьбового соединения TMK UP MOMENTUM. ТМК продолжила развивать технологическое партнерство в рамках масштабных проектов по работе со стартапами, такими как GreenTech Startup Booster, Startup Village, "Академия инноваторов", "Новатор Москвы", а также реализовывать программы сотрудничества с корпоративными акселераторами других промышленных компаний", — добавили в ТМК.

Теги: Трубная металлургическая компания, отчет, финансы


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети