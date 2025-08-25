Mash: Итальянцы, обещавшие помочь в спасении россиянки на пике Победы, улетели домой

Итальянцы, обещавшие поднять еврокоптер и спасти российскую альпинистку Наталью Наговицыну на пике Победы, улетели домой, пишет Mash.

Спасатели обещали еще раз подняться в воздух и снять Наталью с высоты, но по каким-то причинам не стали этого не делать, утверждает телеграм-канал. Кроме того, они также не попытались вывезти тело и своего соотечественника.

Shot пишет, что облет дроном отменили из-за плохой погоды. Все спасатели-альпинисты, в том числе итальянцы, покинули базовый лагерь, собрали палатки и спускаются вниз.

22 августа стало известно, что спасательная группа опытных альпинистов не смогла добраться до того места, где находится спортсменка. Группу спасателей-альпинистов возглавил россиянин Виталий Акимов. Он уже пытался помочь Наговицыной: тогда вертолет Ми-8 Минобороны Киргизии не смог подлететь к месту, где находится альпинистка, и совершил жесткую посадку на горе, пилот и Акимов пострадали. Во время нынешней попытки эвакуации Акимова начала беспокоить полученная ранее травма. Также команде помешали погодные условия.

Наталья Наговицына находится на пике Победы с 12 августа. Она покорила вершину, но при спуске сломала ногу, оказалась на труднодоступном участке. Альпинисты из Германии и Италии смогли подняться до того места, где оказалась раненая спортсменка, они доставили ей спальник, продукты, горелку и газовый баллон. В результате этой операции итальянец получил обморожение и погиб.

17 августа на помощь вылетел вертолет, но из-за погоды ушел на жесткую посадку на высоте 4,6 км. Пилот получил компрессионный перелом позвоночника, а спасатель вывих тазовых костей.